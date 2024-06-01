Власти Грузии ввели новое требование для въезда иностранцев

Ранее для Грузии медицинские страховки были добровольными, а теперь их наличие обязательно. В противном случае придется оплатить штраф в размере 300 лари (около 10,2 тыс. руб.), отмечали в Ассоциации туроператоров России. Эта сумма вырастет в три раза, если штраф не будет уплачен в течение месяца.