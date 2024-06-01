Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму

«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами… Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией “дезориентации” Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», — сказал Мурадов РИА Новости.
По его словам, если поставляемые Украине дальнобойные ракеты используются против российской территории, то страны Запада должны быть четко предупреждены, что ответ получат «они, инициаторы и наводчики ракет».
«Исхожу из того, что сохранение доктрины ядерного сдерживания в ее реальной трактовке является единственным инструментом удержания мира от ядерного коллапса», — подчеркнул постпред.
При этом, по его словам, пока Запад придерживается логики, что в ответ на ракетные атаки, Россия должна бомбить Украину, но ни в коем случае не трогать западные страны, которые тут якобы «ни при чем».
«Тем самым нам говорят: “бомбите Украину”, даже если с ее территории будут наноситься ядерные удары. Доведем эту мысль до логического завершения. Если по Нью-Йорку, Лондону или Брюсселю будет нанесен удар с условного “острова Муруроа”, то в ответ американцы, англичане и НАТО должны нанести ядерный удар не по владельцам ядерного оружия, а по этому необитаемому острову, откуда им “прилетело”, — сказал постпред.
Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.