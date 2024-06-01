Запад фактически отменяет доктрину ядерного сдерживания, заявили в Крыму

«Нас пытаются убедить, что все, что прилетает с украинской территории на головы российских граждан, не имеет отношения ни к Соединенным Штатам, ни к европейским странам. Хотя в открытую говорится, что даже целеуказание для нанесения ударов выполняется западными инструкторами… Наши противники, по существу, тонкой психологической операцией “дезориентации” Москвы в одностороннем порядке отменяют доктрину ядерного сдерживания, которая до сих пор уберегала мир от глобального ядерного столкновения. Мы ни в коем случае не должны попасть в эту ловушку», — сказал Мурадов РИА Новости.