На Украине тариф на электроэнергию повышен на 64%

О решении говорится в Telegram-канале Минфина Украины. Власти решили не разделять количество потребленных киловатт для разных категорий граждан. Тариф в 4,32 гривны установлен для всех.
Исключение сделано для потребителей, которые обогревают дома электроотопительными установками. Они будут платить 2,64 гривны за кВт•ч при потреблении до 2 тыс. кВт•ч в месяц и 4,32 гривны свыше этого показателя. Как объяснил первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Алексей Кучеренко, это касается только отопительного периода, летом исключений не будет.
Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко ранее заявил, что на Украине уничтожено около 90% тепловых электростанций. По оценке Минэнерго, на восстановление энергосистемы Украины уйдет больше $1 млрд.