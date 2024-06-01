На Украине тариф на электроэнергию повышен на 64%

Исключение сделано для потребителей, которые обогревают дома электроотопительными установками. Они будут платить 2,64 гривны за кВт•ч при потреблении до 2 тыс. кВт•ч в месяц и 4,32 гривны свыше этого показателя. Как объяснил первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Алексей Кучеренко, это касается только отопительного периода, летом исключений не будет.