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На Украине тариф на электроэнергию повышен на 64%

Правительство Украины установило новый тариф на электроэнергию для населения с 1 июня 2024 года — 4,32 гривны за 1 кВт•ч. До этого граждане платили 2,64 гривны. Тариф повышен на 64%.

Источник: Reuters

О решении говорится в Telegram-канале Минфина Украины. Власти решили не разделять количество потребленных киловатт для разных категорий граждан. Тариф в 4,32 гривны установлен для всех.

Исключение сделано для потребителей, которые обогревают дома электроотопительными установками. Они будут платить 2,64 гривны за кВт•ч при потреблении до 2 тыс. кВт•ч в месяц и 4,32 гривны свыше этого показателя. Как объяснил первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Верховной Рады Алексей Кучеренко, это касается только отопительного периода, летом исключений не будет.

Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко ранее заявил, что на Украине уничтожено около 90% тепловых электростанций. По оценке Минэнерго, на восстановление энергосистемы Украины уйдет больше $1 млрд.

энергетика