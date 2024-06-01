Пентагон утверждает, что расширение НАТО не было причиной украинского конфликта

«Я с почтением не соглашусь с вашим утверждением, что расширение НАТО вызвало украинский кризис», — сказал он, отвечая на вопросы на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла», трансляция которого велась на сайте Пентагона. Американский министр обвинил в украинском конфликте российские власти.