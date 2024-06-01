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FP: западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападения йеменских хуситов в Красном море вынуждают западных перевозчиков задуматься об использовании Северного морского пути, большую часть которого контролирует Россия, пишет журнал Foreign Policy.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты. Новые маршруты среди тающих льдов на Севморпути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.

Однако в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск подчеркнула в интервью, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и содержит там мощный Северный флот.

«Большую часть Северного морского пути — около 70 процентов Арктики — контролируют российские власти, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы», — отметили в американском издании.

В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что навигация на Северном морском пути станет круглогодичной в 2024 году.

По прогнозам правительства России, объем перевозок по Севморпути в 2024 году вырастет до порядка 40 миллионов тонн. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, в свою очередь, считает, что ежегодный объем перевозок достигнет 220 миллионов тонн к 2035 году.

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