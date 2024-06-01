FP: западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике, где таяние льдов понемногу открывает новые возможности на так называемом Северном морском пути», — говорится в публикации.
Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты. Новые маршруты среди тающих льдов на Севморпути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.
Однако в FP опасаются, что конфликт Запада с Россией станет преградой для коммерческих грузоотправителей. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск подчеркнула в интервью, что Москва уделяет пристальное внимание арктическому региону и содержит там мощный Северный флот.
«Большую часть Северного морского пути — около 70 процентов Арктики — контролируют российские власти, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы», — отметили в американском издании.
В январе вице-премьер Александр Новак заявил, что навигация на Северном морском пути станет круглогодичной в 2024 году.
По прогнозам правительства России, объем перевозок по Севморпути в 2024 году вырастет до порядка 40 миллионов тонн. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, в свою очередь, считает, что ежегодный объем перевозок достигнет 220 миллионов тонн к 2035 году.