FP: западные перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов

Журналисты отметили, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах планеты. Новые маршруты среди тающих льдов на Севморпути позволят перевозчикам сократить путь из некоторых портов Европы до Азии на восемь тысяч километров в сравнении с Суэцким каналом.