Politico: Киев разочарован, что запрет на удары оружием США снят лишь частично

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Праге в пятницу, 31 мая, ответил на вопрос, как далеко команда Джо Байдена готова позволить зайти Украине. Господин Блинкен, как пишет Politico, не исключил, что цели для американского оружия могут быть и в других регионах России. «В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться. И это, как я уже говорил, было отличительной чертой нашего сотрудничества. Так будет и впредь», — сказал он.