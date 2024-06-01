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Politico: Киев разочарован, что запрет на удары оружием США снят лишь частично

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином в рамках «Диалога Шангри-ла», сообщили источники Politico. Темой переговоров станет расширение возможностей по использованию американского оружия вглубь российской территории. По информации издания, в Киеве «испытывают некоторое разочарование» из-за того, что применение американского оружия ограничено пограничной зоной в районе Харьковской области.

Источник: AP 2023

Как пишет Politico, после того, как США частично сняли запрет на удары по территории России, возникает вопрос, даст ли Вашингтон «больше свободы» Киеву по использованию вооружения. Издание отмечает, что другие страны, также снявшие запрет на удары по РФ, не делали таких географических ограничений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Праге в пятницу, 31 мая, ответил на вопрос, как далеко команда Джо Байдена готова позволить зайти Украине. Господин Блинкен, как пишет Politico, не исключил, что цели для американского оружия могут быть и в других регионах России. «В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться. И это, как я уже говорил, было отличительной чертой нашего сотрудничества. Так будет и впредь», — сказал он.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории. По информации СМИ, он изменил свою позицию из-за наступления РФ на харьковском направлении, но разрешение дано только для «контрбатарейной борьбы» в приграничном регионе. 28 мая президент РФ Владимир Путин, говоря о снятии странами НАТО ограничений на использование их вооружений для ударов по российской территории, предупредил: они «должны отдавать себе отчет, с чем играют».