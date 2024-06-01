«Вместе сможем достичь гораздо большего». Лукашенко поздравил Пашиняна с днем рождения

«Примите поздравления по случаю Вашего дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество. Если пойдем этим путем, если будем следовать многовековым традициям славных предков, то вместе сможем достичь гораздо большего. Значительный задел уже создан», — говорится в поздравлении.



Глава государства выразил убеждение, что имеющиеся наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей.



«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках. Мира и благополучия Вашим родным и близким, всему дружественному армянскому народу», — пожелал Александр Лукашенко.