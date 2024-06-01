Лукашенко поздравил народную артистку России Надежду Кадышеву с днем рождения

«Благодаря уникальным вокальным данным, неповторимой искренней манере исполнения и врожденному обаянию Вы заслужили уважение и любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении. — Ваше творчество, которое вдохновляет и раскрывает широту славянской души, знают и ценят на белорусской земле».



Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность народной артистки будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией.



Александр Лукашенко пожелал Надежде Кадышевой доброго здоровья, долголетия и новых ярких проектов.