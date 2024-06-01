«Благодаря уникальным вокальным данным, неповторимой искренней манере исполнения и врожденному обаянию Вы заслужили уважение и любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении. — Ваше творчество, которое вдохновляет и раскрывает широту славянской души, знают и ценят на белорусской земле».
Глава государства выразил уверенность, что и в дальнейшем деятельность народной артистки будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией.
Александр Лукашенко пожелал Надежде Кадышевой доброго здоровья, долголетия и новых ярких проектов.
Лукашенко поздравил народную артистку России Надежду Кадышеву с днем рождения
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Надежду Кадышеву с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Благодаря уникальным вокальным данным, неповторимой искренней манере исполнения и врожденному обаянию Вы заслужили уважение и любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении. — Ваше творчество, которое вдохновляет и раскрывает широту славянской души, знают и ценят на белорусской земле».