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США и Южная Корея готовятся к усилению КНДР из-за «передачи российских технологий»

СЕУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Республика Корея и США разрабатывают меры на случай, если военный потенциал КНДР в сфере обычного вооружения серьезно возрастет в результате якобы имеющей место передачи российских технологий Пхеньяну. Об этом заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик на сингапурском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Источник: Reuters

«Северная Корея экспортировала [в Россию] ракеты и артиллерию, а получала нефть, продовольствие и военные технологии. Северная Корея получила их из России — это наше предположение», — повторил обвинения министр. По его словам, Россия и КНДР «передали друг другу 10 тыс. контейнеров».

Он добавил, что КНДР якобы получила технологии, связанные с разведывательным спутником. «Если это продолжится, потенциал Северной Кореи в обычном вооружении может серьезно возрасти. Это неизбежный риск, с которым мы имеем дело. Корея и США составляют меры, чтобы противодействовать этому», — добавил Син Вон Сик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения со стороны западных государств в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.