США и Южная Корея готовятся к усилению КНДР из-за «передачи российских технологий»

Он добавил, что КНДР якобы получила технологии, связанные с разведывательным спутником. «Если это продолжится, потенциал Северной Кореи в обычном вооружении может серьезно возрасти. Это неизбежный риск, с которым мы имеем дело. Корея и США составляют меры, чтобы противодействовать этому», — добавил Син Вон Сик.