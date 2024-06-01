Боррель заявил, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ

«Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это (поставки оружия России — прим. ТАСС) происходит», — сказал он, отвечая на вопросы участников мероприятия. «Но нет четкой границы между оружием и [тем, что не является] оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение», — добавил Боррель.