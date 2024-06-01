Боррель заявил, что у ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ

«Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это (поставки оружия России — прим. ТАСС) происходит», — сказал он, отвечая на вопросы участников мероприятия. «Но нет четкой границы между оружием и [тем, что не является] оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение», — добавил Боррель.
При этом он утверждал, что в российской военной технике якобы используются детали, произведенные в западных странах — США, Европе или Великобритании. «Проблема не только в Китае», — сказал Боррель.
В Пекине ранее обращали внимание, что перекладывание Вашингтоном вины за разжигание украинского конфликта на Китай не поможет разрешить текущий кризис. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отвергал обвинения в оказании военной помощи России. Он подчеркнул, что «Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию, когда дело касалось военного экспорта, и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения».