В Международный день защиты детей в этом году в центре Кишинева пройдет марш молодежи в поддержку евроинтеграции. Это событие открыто одобрили власти республики и раскритиковали в оппозиции. Например, муниципальный советник города Бельцы Вячеслав Жуков из партии «Возрождение» обвинил руководство страны в попытке отнять у детей праздник.

«1 июня — это день защиты детей, и, похоже, скоро придется защищать наших детей от этих пациентов с их политизацией всех праздников. Причем здесь день детей и европейский курс?».

Впрочем, депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Евгений Синкевич не заметил в этом совпадении никаких проблем. По его словам, к мероприятию уже присоединились 13 студенческих организаций.

«Мы хотим показать, что нас много. Большинство молодых людей в Молдове поддерживают интеграцию в ЕС, и мы хотим привлечь к себе внимание. Такие марши помогают начать дискуссию, чтобы люди начали присматриваться к тому, чего хочет молодежь нашей страны».

Прозападным курсом Молдавия начала полноценно следовать в последние годы. В 2020 году кресло президента заняла лидер «Действия и солидарности» Майя Санду, выступающая за укрепление связей с ЕС и США, а год спустя ее партия получила большинство на досрочных парламентских выборах, тем самым обеспечив себе контроль над исполнительной властью.

Начало СВО в конце февраля 2022 года лишь укрепило разворот Молдавии в сторону Запада. Власти заявляли о поддержке Украины и санкций против России, а также о постепенном отказе от ее энергоресурсов. То есть фактически транслировали западную линию с рядом оговорок. Затем Кишинев вместе с Киевом получил статус кандидата в ЕС и усилил взаимодействие с НАТО .

К лету 2024 года Молдавия подошла в ожидании продолжения процесса евроинтеграции и перехода к ключевому этапу — переговорам с Брюсселем. Согласно заявлениям властей, соответствующее решение может быть принято ЕС в последнюю неделю июня. Кроме того, Кишинев уже заключил с Брюсселем соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности. СМИ допускали, что договор расширит взаимодействие Молдавии с европейской разведкой, а также позволит участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.