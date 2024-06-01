Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам

Из официальной информации следует, что с 3 по 6 июня текущего года в связи с началом нового периода обучения будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.
«В этой связи просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации».
В оборонном ведомстве уточнили, что во время тренировок личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи.
Вместе с тем в ходе тренировок будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.