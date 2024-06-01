Из украинского плена вернули 75 россиян. Двое из них — жители Приангарья

Об обмене военнопленными 31 мая сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. За 75 российских солдат отдали 75 украинцев. Из возвращённых один — житель Иркутска, второй — из Усть-Ордынского округа. Вернувшимся предстоит пройти реабилитацию.
В последний раз иркутяне из украинского плена возвращались в феврале 2024 года Это были жители Ольхонского и Эхирит-Булагатского районов. А в январе вернули мужчин из Братска, Железногорска-Илимского, Нукутского и Черемховского районов.