В Башкирии предупредили о введении комендантского часа

Как рассказали в администрации, согласно республиканскому закону с 1 мая по 30 сентября «ночным временем» считается период с 23:00 до 6:00. В это время запрещено, чтобы дети младше 17 лет находились в общественных местах без сопровождения родителей. Под общественными местами подразумеваются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы, общественный транспорт, вокзалы, порты, аэропорты и интернет-кафе.