Президент одобрил проект реконструкции дороги от Гиждуванского района до границы с Туркменистаном. Видео

В рамках видеоселекторного совещания в январе текущего года президент дал поручение по улучшению качества строительства дорог и развитию сервисов. Благодаря принятым мерам, новый асфальтобетон позволяет увеличить интервалы текущего ремонта, а также предоставляет возможность переработки старого покрытия непосредственно на месте.
Президент также отметил, что важным аспектом нового проекта является не только качество дорог, но и культура их использования. В рамках проекта будут установлены передвижные весы для контроля за перегруженными транспортными средствами, а также добавлены новые дорожные знаки и освещение на солнечных батареях. Этот опыт будет в дальнейшем масштабирован, а специалистов в области дорожного строительства обучены за рубежом.
Отмечалось, что в прошлом году было отремонтировано 1255 километров дорог, в этом году планируется реконструировать еще 1316 километров.
Продолжая обсуждение развития инфраструктуры, президент одобрил проект по реконструкции 155 километров дороги до границы с Туркменистаном и рассмотрел концепцию развития города Бухары. Среди планов — строительство нового жилого массива и парка «Новый Узбекистан», который будет отражать историю региона с использованием современных подходов.