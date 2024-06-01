Президент одобрил проект реконструкции дороги от Гиждуванского района до границы с Туркменистаном. Видео

Президент также отметил, что важным аспектом нового проекта является не только качество дорог, но и культура их использования. В рамках проекта будут установлены передвижные весы для контроля за перегруженными транспортными средствами, а также добавлены новые дорожные знаки и освещение на солнечных батареях. Этот опыт будет в дальнейшем масштабирован, а специалистов в области дорожного строительства обучены за рубежом.