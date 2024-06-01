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Президент одобрил проект реконструкции дороги от Гиждуванского района до границы с Туркменистаном. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев посетил Каракульский район, где осмотрел новый участок автомобильной дороги Самарканд — Бухара — Туркменбаши. Этот участок дороги был отремонтирован в соответствии с новым проектом, который предусматривает использование инновационных материалов для увеличения срока службы дорожного покрытия до двадцати лет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

В рамках видеоселекторного совещания в январе текущего года президент дал поручение по улучшению качества строительства дорог и развитию сервисов. Благодаря принятым мерам, новый асфальтобетон позволяет увеличить интервалы текущего ремонта, а также предоставляет возможность переработки старого покрытия непосредственно на месте.

Президент также отметил, что важным аспектом нового проекта является не только качество дорог, но и культура их использования. В рамках проекта будут установлены передвижные весы для контроля за перегруженными транспортными средствами, а также добавлены новые дорожные знаки и освещение на солнечных батареях. Этот опыт будет в дальнейшем масштабирован, а специалистов в области дорожного строительства обучены за рубежом.

Отмечалось, что в прошлом году было отремонтировано 1255 километров дорог, в этом году планируется реконструировать еще 1316 километров.

Продолжая обсуждение развития инфраструктуры, президент одобрил проект по реконструкции 155 километров дороги до границы с Туркменистаном и рассмотрел концепцию развития города Бухары. Среди планов — строительство нового жилого массива и парка «Новый Узбекистан», который будет отражать историю региона с использованием современных подходов.

Шавкат Мирзиеев
строительство