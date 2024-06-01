Представителя Узбекистана впервые в истории избрали в Комитет по правам человека ООН

По информации «Дунё», выборы членов Комитета по правам человека (КПЧ) на 2025−2028 годы состоялись 29 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на сессии государств-участников Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).
На девять мест в КПЧ, наряду с Узбекистаном, претендовали представители 16 государств — Бурунди, Грузии, Египта, Индии, Испании, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Литвы, Марокко, Парагвая, Республики Кореи, Северной Македонии, Того, Хорватии, Эфиопии и ЮАР.
По итогам тайного голосования кандидат от Узбекистана — директор Национального центра по правам человека академик Акмал Саидов набрал наибольшее количество голосов стран-членов МПГПП.
Избрание представителя нашей страны в КПЧ является историческим событием, так как Узбекистан впервые из стран Центральной Азии вошел в состав данного ключевого органа ООН.