Представителя Узбекистана впервые в истории избрали в Комитет по правам человека ООН

По информации «Дунё», выборы членов Комитета по правам человека (КПЧ) на 2025−2028 годы состоялись 29 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на сессии государств-участников Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).