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Представителя Узбекистана впервые в истории избрали в Комитет по правам человека ООН

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Директора Национального центра по правам человека академика Акмаля Саидова избрали членом Комитета по правам человека ООН на 2025−2028 годы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Дунё», выборы членов Комитета по правам человека (КПЧ) на 2025−2028 годы состоялись 29 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на сессии государств-участников Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП).

На девять мест в КПЧ, наряду с Узбекистаном, претендовали представители 16 государств — Бурунди, Грузии, Египта, Индии, Испании, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Литвы, Марокко, Парагвая, Республики Кореи, Северной Македонии, Того, Хорватии, Эфиопии и ЮАР.

По итогам тайного голосования кандидат от Узбекистана — директор Национального центра по правам человека академик Акмал Саидов набрал наибольшее количество голосов стран-членов МПГПП.

Избрание представителя нашей страны в КПЧ является историческим событием, так как Узбекистан впервые из стран Центральной Азии вошел в состав данного ключевого органа ООН.

ООН
права человека