В Молдове будет открыто посольство Ирландии

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Молдове уже в 2025 году может начать работу посольство Ирландии. Такую возможность обсудили вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Михаил Попшой и председатель палаты представителей ирландского парламента Шон О’Фергейл.
«Приветствуем решение об открытии посольства в Кишиневе, которое поможет укрепить связи и активизировать политический диалог между нашими странами», — отметил глава МИД Молдовы.
В ходе разговора Попшой также напомнил, что в этом году Молдова и Ирландия отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений, и назвал открытие посольства значимым шагом в ознаменование этой даты.
«Эта возможность является хорошим поводом для углубления повестки для сотрудничества в политической, экономической и культурной областях», — сказал Попшой.
По информации пресс-службы МИД Молдовы, в ходе беседы официальные лица обсудили двустороннее сотрудничество, процесс евроинтеграции республики и связанные с этим реформы, а также действия молдавских властей в условиях региональных проблем безопасности.