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В Молдове будет открыто посольство Ирландии

Глава МИД Молдовы провел встречу с председателем палаты представителей ирландского парламента Шоном О’Фергейлом.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. В Молдове уже в 2025 году может начать работу посольство Ирландии. Такую возможность обсудили вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Михаил Попшой и председатель палаты представителей ирландского парламента Шон О’Фергейл.

«Приветствуем решение об открытии посольства в Кишиневе, которое поможет укрепить связи и активизировать политический диалог между нашими странами», — отметил глава МИД Молдовы.

В ходе разговора Попшой также напомнил, что в этом году Молдова и Ирландия отмечают 25-ю годовщину установления дипломатических отношений, и назвал открытие посольства значимым шагом в ознаменование этой даты.

«Эта возможность является хорошим поводом для углубления повестки для сотрудничества в политической, экономической и культурной областях», — сказал Попшой.

По информации пресс-службы МИД Молдовы, в ходе беседы официальные лица обсудили двустороннее сотрудничество, процесс евроинтеграции республики и связанные с этим реформы, а также действия молдавских властей в условиях региональных проблем безопасности.