Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защиты детей

«Балаларыбыз бәхетле булсын. Бәйрәм белән, дуслар! (в переводе с татарского — “Пусть наши дети будут счастливыми. С праздником, друзья!”) С Днем защиты детей!» — написал он.
Руководитель республики также выложил видеоролик, в котором дети на русском и татарском языках говорят о своей любви к родителям и о том, чему они могут научиться у них.
«Самое ценное для родителя — это слова “Я тебя люблю!” от своего ребенка. А самое ценное для ребенка — это его родители», — замечает в финале видео закадровый голос.