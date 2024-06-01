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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защиты детей

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков в мессенджере Telegram и социальной сети «ВКонтакте» с Международным днем защиты детей.

Источник: ИА Татар-информ

«Балаларыбыз бәхетле булсын. Бәйрәм белән, дуслар! (в переводе с татарского — “Пусть наши дети будут счастливыми. С праздником, друзья!”) С Днем защиты детей!» — написал он.

Руководитель республики также выложил видеоролик, в котором дети на русском и татарском языках говорят о своей любви к родителям и о том, чему они могут научиться у них.

«Самое ценное для родителя — это слова “Я тебя люблю!” от своего ребенка. А самое ценное для ребенка — это его родители», — замечает в финале видео закадровый голос.