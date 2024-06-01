Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи в Алматы

«Здание построено в соответствии с международными стандартами Emergency и рассчитано на прием более 500 пациентов в сутки согласно триаж-системе. Корпус включает 26 коек реанимации и интенсивной терапии, 4 операционных блока, а также диагностическое отделение. Президенту представили кабинеты диагностики, отделение интенсивной терапии для младенцев и операционные», — говорится в сообщении Акорды.