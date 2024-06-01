Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам в День защиты детей

— Мы обращаемся со словами благодарности ко всем, кто жизнь родных и чужих детей делает счастливой. Спасибо вам за громадный душевный труд, терпение и человечность. Желаем, чтобы любовь и уважение к детям в воронежских семьях передавались по наследству. Пусть детство каждого будет ярким и добрым! — говорится в обращении главы региона и председателя облдумы.