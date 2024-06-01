Губернатор Александр Гусев обратился к воронежцам в День защиты детей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов выступили с обращением к землякам в День защиты детей, 1 июня. Первые лица региона отметили, что эта дата напоминает взрослым не только о прошедшей беззаботной поре, но и об огромной ответственности за гармоничное развитие и безопасность подрастающего поколения.
— Задача родителей, социальных институтов и всего общества — помогать детям раскрыть свои способности, создавать им комфортные условия для самореализации, деликатно направлять их мышление и сознание в правильное русло. А самое главное — дарить девчонкам и мальчишкам уверенность в том, что их любят, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Губернатор и председатель Воронежской областной думы сделали акцент на том, что внимание к семьям с детьми, особенно к многодетным, является приоритетом внутренней политики Президента России Владимира Путина. В Год семьи им адресована особенно ощутимая материальная и моральная поддержка.
Помимо этого, первые лица региона подчеркнули, что Воронежская область проявляет заботу не только о своих маленьких жителях, но и о сотнях детей с соседних территорий, которые сейчас подвергаются опасности. Область с готовностью размещает таких гостей, а для кого-то из них даже становится домом.
— Мы обращаемся со словами благодарности ко всем, кто жизнь родных и чужих детей делает счастливой. Спасибо вам за громадный душевный труд, терпение и человечность. Желаем, чтобы любовь и уважение к детям в воронежских семьях передавались по наследству. Пусть детство каждого будет ярким и добрым! — говорится в обращении главы региона и председателя облдумы.