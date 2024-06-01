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Евгений Куйвашев вручил награды многодетным семьям

Встреча прошла перед Днем защиты детей.

Источник: Департамент информационной политики региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 31 мая встретился с многодетными семьями региона и вручил шести семьям государственные награды. Встреча состоялась перед Днем защиты детей.

— Пример ваших семей может убедить многих в том, что большая семья обладает огромным потенциалом и дает мощный ресурс для интересной, насыщенной жизни и самореализации, — отметил Евгений Куйвашев во время своего выступления.

Многодетные семьи наградили медалью ордена «Родительская слава». В церемонии приняли участие Геннадий и Инна Бобко из Ревды, пара воспитывает девять детей. Также награды получили многодетные семьи из Новоуральска, Ирбита, Камышлова и Лесного.

Отметим, что количество многодетных семей в регионе превысило 70 тысяч. Среди ер поддержки таких семей — ежемесячная денежная премия после рождения третьего и последующих детей, предоставление в пользование бесплатных земельных участков, а также выплата регионального материнского капитала.