В ФРГ объяснили отказ Шольца поставлять Украине Taurus его боязнью потерять авторитет

«Канцлер при поставках танков уступил. Я боюсь, что он воспринял это как потерю авторитета», — пояснила депутат в интервью медиагруппе Funke. «Поэтому в вопросе [поставок] Taurus он твердо настоял на своем, чтобы не считаться человеком, который еще раз поддастся давлению», — считает парламентарий. Штрак-Циммерманн, известная своей антироссийской позицией, заявила, что «не оставляет надежды» на то, что Шольц «осознает драматичность ситуации и все же будет иметь иной взгляд на вещи».