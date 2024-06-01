СМИ: Украина столкнулась с критической проблемой

«Проблема будет только усугубляться, поскольку конфликт длится уже третий год и Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо ушли в армию, либо пали в бою», — пишет издание.
Bloomberg отмечает, что нехватка кадров приводит к снижению производительности труда на заводах, стройках, шахтах страны. Более того, мужчины не хотят работать в компаниях, на которые нацелились ТЦК. Директор по устойчивому развитию украинского Метинвеста Татьяна Петрук пожаловалась, что военкомы отлавливают призывников прямо на пороге предприятия.
Телеканал NBC сообщал, что недостаток мобилизованных в ВСУ может решить судьбу Киева в конфликте даже при наличии помощи Запада. СМИ также пообщалось с украинскими мужчинами, которые избегают мобилизации. Проживающий в Киеве юрист рассказал, что паникует при виде людей в форме из-за страха мобилизации и опасается, что его телефон выключат. Один из уехавших в Португалию заявил, что опасался мобилизации, но при этом, по рассказам своих друзей знает, что ситуация с нехваткой в военных в ВСУ крайне тяжелая. Отмечается, что все мужчины не стали называть свои полные имена из-за опасений, что их найдут после интервью.
В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.