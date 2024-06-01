Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин поддержал губернатора Самарской области Азарова после ухода с поста

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подал в отставку 31 мая.

Источник: Глеб Никитин — Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о дружбе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и пожелал ему удачи в дальнейшей работе после ухода с поста. Публикация появилась в telegram-канале Никитина.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подал в отставку 31 мая. Глеб Никитин рассказал о дружбе с Азаровым. Они вместе учились в «школе губернаторов» и практически одновременно были назначены руководителями крупных регионов.

«Помогали, поддерживали друг друга, собрали просто зашкаливающее количество мемов в сети о нашем внешнем сходстве. Почти 7 лет на посту главы Самарской области — это серьезнейший опыт и большое количество достижений, которыми можно гордиться. Удачи тебе», — поделился Глеб Никитин.

Пока неизвестно, где продолжит работу губернатор Самарской области.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Глеб Никитин провел рабочую встречу с делегацией из Турции.