Глеб Никитин поддержал губернатора Самарской области Азарова после ухода с поста

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о дружбе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и пожелал ему удачи в дальнейшей работе после ухода с поста. Публикация появилась в telegram-канале Никитина.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подал в отставку 31 мая. Глеб Никитин рассказал о дружбе с Азаровым. Они вместе учились в «школе губернаторов» и практически одновременно были назначены руководителями крупных регионов.
«Помогали, поддерживали друг друга, собрали просто зашкаливающее количество мемов в сети о нашем внешнем сходстве. Почти 7 лет на посту главы Самарской области — это серьезнейший опыт и большое количество достижений, которыми можно гордиться. Удачи тебе», — поделился Глеб Никитин.
Пока неизвестно, где продолжит работу губернатор Самарской области.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Глеб Никитин провел рабочую встречу с делегацией из Турции.