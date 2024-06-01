Глеб Никитин поддержал губернатора Самарской области Азарова после ухода с поста

«Помогали, поддерживали друг друга, собрали просто зашкаливающее количество мемов в сети о нашем внешнем сходстве. Почти 7 лет на посту главы Самарской области — это серьезнейший опыт и большое количество достижений, которыми можно гордиться. Удачи тебе», — поделился Глеб Никитин.