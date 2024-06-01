Боррель: ЕС получает 80% компонентов для наращивания военного производства из Азии

«Начиная с кризиса евро (европейский долговой кризис 2011 года — прим. ТАСС) Европа перешла к процессу молчаливого разоружения, давайте называть это так. Мы сокращали военные возможности, недостаточно инвестировали в промышленный потенциал для производства оружия, которое нам необходимо», — сказал он. «Очевидно, сейчас европейцы должны увеличить технологическую и промышленную базу нашей обороны, и для этого мы должны инвестировать больше», — добавил Боррель.