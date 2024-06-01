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Боррель: ЕС получает 80% компонентов для наращивания военного производства из Азии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности отметил, что после «кризиса евро Европа перешла к процессу молчаливого разоружения».

Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Европа получает 80% чипов и других компонентов, необходимых для осуществления «цифровой революции» и наращивания оборонного производства, из Индо-Тихоокеанского региона. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«Начиная с кризиса евро (европейский долговой кризис 2011 года — прим. ТАСС) Европа перешла к процессу молчаливого разоружения, давайте называть это так. Мы сокращали военные возможности, недостаточно инвестировали в промышленный потенциал для производства оружия, которое нам необходимо», — сказал он. «Очевидно, сейчас европейцы должны увеличить технологическую и промышленную базу нашей обороны, и для этого мы должны инвестировать больше», — добавил Боррель.

«80% чипов и всего необходимого для цифровой революции, всего необходимого для производства вооружений поставляется из Индо-Тихоокеанского региона. Критические материалы тоже», — указал он. Боррель отметил, что европейское «промышленное развитие с целью повышения обороноспособности будет иметь положительные последствия для партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе».

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