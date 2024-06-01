Беларусь приостановила исполнение ряда международных договоров об избежании двойного налогообложения

В перечень государств, с которыми приостанавливается исполнение некоторых положений международных договоров, вошли США, Франция, Дания, Польша, Швеция, Бельгия, Литва, Латвия, Нидерланды, Чехия, Германия, Великобритания и другие. Всего в списке 27 стран.



Такое решение принято в ответ на западные санкции. Срок применения ответной меры может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее применения, либо по предложению Министерства по налогам и сборам.



На сайте МНС можно ознакомиться с порядком применения положений постановления № 164 в отношении налогообложения дивидендов, получаемых иностранными организациями от источников в Беларуси, заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу на доходы в виде дивидендов, доходов от долговых обязательств, от отчуждения имущества, включая доходы от отчуждения акций (долей) в уставном фонде (акций) белорусских организаций, а также проведения в Беларуси зачета уплаченных (удержанных) за рубежом сумм налога с доходов.