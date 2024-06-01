Лукашенко направился с государственным визитом в Монголию

На минувшей неделе пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко посетит Монголию
Планируется, что он проведет официальные переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом в узком и расширенном составах.
Главы государств обсудят перспективные направления сотрудничества, в частности, возможности расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставок на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работы по линии АПК.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.
Как отметили в пресс-службе, Лукашенко также ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии.