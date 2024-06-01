Смотрите, кто пришёл: В Кишиневе назначат нового генпрокурора в торжественной обстановке

Должность генпрокурора стала вакантной после отстранения от должности Александра Стояногло в 2021 году, а в 2023 году он был освобожден от должности. Согласно указу, подписанному президентом Республики Молдова 26 сентября 2023 года, должность генерального прокурора стала вакантной. С того времени обязанности генпрокурора исполнял Думитру Робу, затем Ион Мунтяну.