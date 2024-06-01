Смотрите, кто пришёл: В Кишиневе назначат нового генпрокурора в торжественной обстановке

Согласно пресс-релизу Генпрокуратуры, в субботу, 1 июня, вступит в должность генеральный прокурор, выбранный на основе конкурса, организованного Высшим советом прокуроров.
Напомним, что Высший совет прокуроров принял решение предложить кандидатуру Иона Мунтяну на должность генпрокурора после того, как он выиграл конкурс.
«Церемония будет включать в себя приведение к присяге генерального прокурора, после чего последуют выступления президента, генерального прокурора и других гостей. В конце генеральный прокурор сделает заявления для прессы», — говорится в сообщении.
Должность генпрокурора стала вакантной после отстранения от должности Александра Стояногло в 2021 году, а в 2023 году он был освобожден от должности. Согласно указу, подписанному президентом Республики Молдова 26 сентября 2023 года, должность генерального прокурора стала вакантной. С того времени обязанности генпрокурора исполнял Думитру Робу, затем Ион Мунтяну.