Карлсон завил о возможной фальсификации предстоящих выборов президента США

«Раньше я думал, что у них действительно есть немного стыда, но на самом деле это совсем не так. Я не думаю, что им есть до этого дело. Они смеются над тем, что, когда они используют демократию, они никогда не говорят об этом. Всегда пойманы, но никогда не наказаны», — сказал Трамп-младший.