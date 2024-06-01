Карлсон завил о возможной фальсификации предстоящих выборов президента США

«Я думаю, что многие люди, оглядываясь на события четырехлетней давности, приходят к выводу: если они подтасовали судебный процесс, то наверняка подтасуют и выборы», — сказал он в беседе с сыном бывшего президента США Дональдом Трампом — младшим. Видео опубликовано на странице журналиста в соцсети X (бывш. Twitter).
Трамп-младший выразил мнение, что у нынешнего руководства Вашингтона «нет стыда». По его словам, они «всегда пойманы, но никогда не наказаны».
«Раньше я думал, что у них действительно есть немного стыда, но на самом деле это совсем не так. Я не думаю, что им есть до этого дело. Они смеются над тем, что, когда они используют демократию, они никогда не говорят об этом. Всегда пойманы, но никогда не наказаны», — сказал Трамп-младший.
Накануне, 31 мая, жюри присяжных признало Трампа виновным в фальсификации документации в рамках первого уголовного дела. Экс-президент по итогам заседания заявил, что оно было не более чем фальсификацией, за которой стоит действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден, который был намерен таким способом избавиться от главного соперника на грядущих выборах. Трамп отметил, что намерен обжаловать обвинительный приговор.
На обвинительный вердикт присяжных в тот же день отреагировал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон. Он назвал этот день в американской истории «позорным» и заявил, что мероприятие было исключительно политическим, никак не связанным с законом.
Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.