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В Британии предложили неожиданный план из-за Украины

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Безумных лидеров Запада нужно заменить из-за эскалации конфликта на Украине, написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X.

Источник: AP 2023

«Россия не является нашим врагом. Нынешние безумные лидеры коллективного Запада должны быть заменены здравомыслящими людьми, которые деэскалируют украинский конфликт и положат конец стремительному движению к третьей мировой войне», — написал он.

Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.