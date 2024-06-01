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Токаев побеседовал с детьми в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев побеседовал с участниками фестиваля Jas Galym. Science Quest, проходящем в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с детьми. Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки.

Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics. Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты.

Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Он также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.