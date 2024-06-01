Токаев побеседовал с детьми в Алматы

Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с детьми. Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки.
Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics. Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты.
Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Он также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.