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В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам

В Сенате Олий Мажлиса Узбекистана прошла встреча, посвященная Международному дню защиты детей, на которую пригласили представителей семейных детских домов.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане сенаторы будут оказывать всестороннюю помощь семейным детским домам, расположенным в округах, откуда они избраны.

Такая договоренность достигнута в рамках встречи, прошедшей в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, по случаю 1 июня — Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Во встрече приняли участие организаторы семейных домов с детьми, которые остались без родительской опеки.

«Намечено осуществлять строгий парламентский контроль за соответствием рассматриваемых нормативно-правовых актов интересам детей, исполнением на практике законодательных актов, принятых в этом направлении», — подчеркнули в сообщении.