В Узбекистане сенаторы будут помогать семейным детским домам

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане сенаторы будут оказывать всестороннюю помощь семейным детским домам, расположенным в округах, откуда они избраны.
Такая договоренность достигнута в рамках встречи, прошедшей в Сенате Олий Мажлиса Узбекистана, по случаю 1 июня — Международного дня защиты детей, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Во встрече приняли участие организаторы семейных домов с детьми, которые остались без родительской опеки.
«Намечено осуществлять строгий парламентский контроль за соответствием рассматриваемых нормативно-правовых актов интересам детей, исполнением на практике законодательных актов, принятых в этом направлении», — подчеркнули в сообщении.