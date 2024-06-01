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Польша подняла в небо истребители из-за «действий» России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Польша поднимала свою авиацию из-за якобы активности дальней авиации России, сообщило в своем аккаунте Х оперативное командование ВС страны.

Источник: Reuters

«Это была долгая и напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши», — пишет ведомство.

Сейчас самолеты уже вернулись на исходные позиции.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.