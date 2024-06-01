В Кишиневе привели к присяге нового генерального прокурора Иона Мунтяну

После этого шесть кандидатов подали документы для участия в конкурсе. В начале февраля ВСП после рассмотрения заявлений сообщил, что к этапу собеседований, назначенных на 22 февраля, были допущены только четверо из них: прокуроры Игорь Демчучин, Октавиан Якимовский, Ион Мунтяну, а также юрист Андрей Кока.