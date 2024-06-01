В Кишиневе привели к присяге нового генерального прокурора Иона Мунтяну

КИШИНЕВ, 1 июн -Sputnik. Церемония, на которой присутствовала президент Майя Санду, прошла в столичном здании Генпрокуратуры.
В напутственном слове Санду напомнила новому прокурору, что «коррупционеры должны быть наказаны».
Иону Мунтяну 40 лет. Он окончил Государственный университет Молдовы, получил степень бакалавра по юриспруденции и степень магистра по экономическому праву в Академии экономических исследований Молдовы.
Отстранение генпрокурора Александра Стояногло
Напомним, 5 октября 2021 года генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него дома и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест, затем он был переведен под судебный контроль.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения.
Президент Молдовы Майя Санду подписала 26 сентября 2023 года указ об освобождении Александра Стояногло от должности генерального прокурора страны, основываясь на постановлении Высшего совета прокуроров от 23 мая 2022 года.
В октябре 2023 года ЕСПЧ признал факт нарушения права Стояногло на справедливое судебное разбирательство. Суд также обязал Молдову выплатить экс-генпрокурору компенсацию в размере 3600 евро.
Позже, 28 февраля 2024 года Стояногло был оправдан судом первой инстанции по делу о злоупотреблении служебным положением.
Стояногло был назначен на пост генерального прокурора в 2019 году сроком на семь лет.
Первый конкурс на должность генпрокурора Молдовы
Конкурс на пост генпрокурора был объявлен вскоре после того, как президент Майя Санду подписала 26 сентября 2023 года указ об освобождении от должности отстраненного главы Генеральной прокуратуры Александра Стояногло.
После этого шесть кандидатов подали документы для участия в конкурсе. В начале февраля ВСП после рассмотрения заявлений сообщил, что к этапу собеседований, назначенных на 22 февраля, были допущены только четверо из них: прокуроры Игорь Демчучин, Октавиан Якимовский, Ион Мунтяну, а также юрист Андрей Кока.
В итоге 28 февраля после скандала с процессом оценки соискателей ВСП постановил отменить опубликованные ранее результаты конкурса на должность генерального прокурора и объявить о новом конкурсе.