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За незаконную добычу драгметаллов в Узбекистане могут ввести уголовную ответственность

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела во втором чтении законопроект, направленный на усиление охраны, защиты недр и земельных ресурсов. Документом, в частности, предусмотрено ужесточение наказания за незаконную добычу драгметаллов, вплоть до уголовной, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Законопроект предлагает значительные изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности для борьбы с незаконной добычей драгоценных металлов и камней.

В частности, в Уголовный кодекс вводятся новые статьи 196−1 и 196−2, цель которых — пресечение незаконной добычи полезных ископаемых без соответствующих разрешений, а также усиление ответственности за старательскую добычу.

Теперь повторное совершение незаконной добычи полезных ископаемых в течение года после наложения административного взыскания будет влечь уголовную ответственность, равно как и старательская добыча без разрешения.

Кроме того, законопроект передает полномочия по предварительному расследованию данных преступлений следственным подразделениям органов внутренних дел.

На заседании проект закона принят в третьем чтении.

золото и драгметаллы
закон