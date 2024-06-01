За незаконную добычу драгметаллов в Узбекистане могут ввести уголовную ответственность

Законопроект предлагает значительные изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности для борьбы с незаконной добычей драгоценных металлов и камней.
В частности, в Уголовный кодекс вводятся новые статьи 196−1 и 196−2, цель которых — пресечение незаконной добычи полезных ископаемых без соответствующих разрешений, а также усиление ответственности за старательскую добычу.
Теперь повторное совершение незаконной добычи полезных ископаемых в течение года после наложения административного взыскания будет влечь уголовную ответственность, равно как и старательская добыча без разрешения.
Кроме того, законопроект передает полномочия по предварительному расследованию данных преступлений следственным подразделениям органов внутренних дел.
На заседании проект закона принят в третьем чтении.