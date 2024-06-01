Нурлан Байбазаров поручил ускорить процедуры по совместным проектам с АБР

Евгений Жуков подчеркнул, что Азиатский банк развития сотрудничает с Казахстаном на протяжении 30 лет в качестве ключевого партнера. Организация оказывает поддержку экономическому развитию страны посредством инвестиций, содействия в развитии государственно-частного партнерства и предоставления экспертизы. Одним из ключевых и приоритетных направлений является поддержка в борьбе с последствиями изменения климата и декарбонизации.