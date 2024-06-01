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Мэрия Уфы готова потратить более 20 млн рублей на пять умных остановок

В Уфе поставят пять новых остановок.

Источник: Комсомольская правда

Управление транспорта и связи мэрии Уфы объявило аукцион на установку пяти умных остановок. Максимальная цена контракта составляет 20,2 млн рублей.

Павильоны планируют разместить в ближайшие месяцы на остановках улица «Новомостовая», «улица Правды», улица «Пушкина», БГМУ и «Банк Уралсиб». Согласно техзаданию, длина каждого павильона должна составлять 8,5 метра, а ширина — 3,3. В них установят скамейки, кондиционеры, раздвижные двери, панели с кнопкой вызова экстренных служб, пожарные извещатель, по четыре USB-порта для зарядки телефонов и информационное табло.