Мэрия Уфы готова потратить более 20 млн рублей на пять умных остановок

Павильоны планируют разместить в ближайшие месяцы на остановках улица «Новомостовая», «улица Правды», улица «Пушкина», БГМУ и «Банк Уралсиб». Согласно техзаданию, длина каждого павильона должна составлять 8,5 метра, а ширина — 3,3. В них установят скамейки, кондиционеры, раздвижные двери, панели с кнопкой вызова экстренных служб, пожарные извещатель, по четыре USB-порта для зарядки телефонов и информационное табло.