Токаев принял директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев назвал сферу охраны здоровья матери и ребенка ключевым приоритетом нашего государства. Он сказал, что перед отечественной системой здравоохранения стоят важные задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи беременным и детям, снижению материнской и детской смертности, раннему выявлению и профилактике инвалидности детей. Глава государства особо отметил необходимость укрепления инфраструктуры родильных домов, внедрения в их работу передовых стандартов и методик.