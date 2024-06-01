Санкции по десяткам уголовных преступлений собираются смягчить в Беларуси

В Беларуси продолжается работа по пересмотру и оптимизации законодательства об уголовной ответственности. Как сообщили на Национальном правовом портале, состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, которую возглавляет замглавы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс.
По ее словам, для рассмотрения в группу поступило около 350 предложений: от правоведов, госорганов, парламентариев, представителей судейского корпуса. Все эти обращения и предложения — а их суммарный объем составил около 250 страниц — были тщательным образом систематизированы и проанализированы.
С учетом поступивших предложений подготовлен соответствующий законопроект, цель которого заключается в том, чтобы «комплексно, но без слома основ пересмотреть уголовное законодательство на предмет сбалансированности его норм». Сообщается, что более 90 составов преступлений в обозримом будущем могут быть дополнены более мягкими наказаниями, которые не будут связаны с лишением свободы.