Санкции по десяткам уголовных преступлений собираются смягчить в Беларуси

С учетом поступивших предложений подготовлен соответствующий законопроект, цель которого заключается в том, чтобы «комплексно, но без слома основ пересмотреть уголовное законодательство на предмет сбалансированности его норм». Сообщается, что более 90 составов преступлений в обозримом будущем могут быть дополнены более мягкими наказаниями, которые не будут связаны с лишением свободы.