«Двуличие и попустительство своим подопечным (киевским властям — прим. ТАСС), прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации», — сказал он.
Лавров заявил, что США все прощают властям Украины
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Киевские власти удобны для США и Запада в качестве инструмента борьбы против России, и поэтому им прощается все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности».