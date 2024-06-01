Лавров заявил, что США все прощают властям Украины

«Двуличие и попустительство своим подопечным (киевским властям — прим. ТАСС), прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации», — сказал он.