Эксперт объяснил, чем чревато проведение «саммита мира» в Швейцарии

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.