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Эксперт объяснил, чем чревато проведение «саммита мира» в Швейцарии

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. «Саммит мира» по Украине, который пройдет в Швейцарии 15—16 июня, лишь отдалит перспективу мирных переговоров Москвы и Киева, заявил в беседе с РБК глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.

Источник: Reuters

«Можно, конечно, провести какой-то “фестиваль” протеста против России, где будут массовые политические заявления, декларации и обвинения в адрес Москвы. Но, насколько я представляю себе характер российского руководства, такой формат только оттолкнет Москву от диалога», — считает эксперт.

Арбатов добавил, что Кремль не терпит давления и оскорблений, поэтому какое-то сближение после конференции, где Россию будут лишь осуждать и допускать резкие высказывания в сторону Москвы, невозможно.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в швейцарской конференции по Украине, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию в июне. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции в Швейцарии из-за участия в мероприятиях после выборов. Накануне официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая, поэтому Пекину сложно участвовать в мероприятии.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной “формулы мира”, не учитывающей российские интересы.

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