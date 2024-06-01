Радий Хабиров провел семинар-совещание с главами поселений 13 районов Башкирии.

1 июня в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл зональный семинар-совещание с главами сельских и городских поселений 13 муниципалитетов. В их числе — представители Баймакского, Бакалинского, Балтачевского, Белорецкого, Бирского, Буздякского, Давлекановского, Дуванского, Ермекеевского, Иглинского, Кугарчинского, Миякинского и Фёдоровского районов.
Семинар состоялся на площадке военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На повестке дня — актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.
В своём выступлении на семинаре руководитель региона поблагодарил глав сельских поселений за работу и рассказал о реализации поручений по итогам зональных совещаний 2023 года.
«По итогам прошедших в сентябре выборов в вашем корпусе появились новые лица. Но среди вас есть и люди, которые работают главами по 8−10 лет. Радует, что у нас существует определённая стабильность. И спасибо большое за ваш труд. На наших прошлых встречах вы озвучили целый ряд предложений. На их основе мы сформировали перечень из 68 поручений. 53 из них уже сняты с контроля, в том числе 30 инициатив реализовали. 15 пока в работе. Это неплохой показатель. Я человек дисциплинированный. И если мы о чем-то договариваемся, то это надо обязательно исполнять».
Так, для дальнейшей реализации республиканской программы «Светлая улица» в республике пересмотрели порядок предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий по улучшению систем наружного освещения населённых пунктов. С 200 млн до 300 млн рублей увеличили и финансирование этой работы в 2023 году.
Сетевым организациям республики рекомендовали при заключении договоров с органами местного самоуправления по размещению светильников уличного освещения на опорах принять величину платы, равную 1 рублю в год за одну опору.
В соответствии с изменениями, внесенными в региональные нормативные акты, главы муниципалитетов теперь могут сами формировать дополнительные списки лиц, нуждающихся в обеспечении автономными пожарными извещателями. Городские и сельские поселения теперь имеют возможность доступа в государственную информационную систему «ТКО-Башкортостан».
Из бюджета Башкортостана выделили средства для возобновления в 2024 году поддержки доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив. Увеличили количество призовых мест в республиканском конкурсе «Трезвое село». С 2024 года участники конкурса, не ставшие победителями, будут получать по 200 тысяч рублей в виде премий на благоустройство территорий сельских населённых пунктов.
В республике учредили почётное звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Республики Башкортостан». Утвердили порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета производителям изделий народных художественных промыслов и ремёсел на возмещение части затрат на закуп оборудования, сырья и материалов.
Глава Башкортостана обозначил ключевые задачи, которые стоят перед органами местного самоуправления на ближайшую перспективу. Прежде всего это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение стабильного развития экономики и социальной сферы.
«На недавнем заседании комиссий Госсовета президент страны Владимир Владимирович Путин сказал очень правильную вещь, что “все должны понимать, в какое время мы живём и через какой исторический этап проходит Россия”. Поэтому поддержка специальной военной операции — наша общая задача. Знаю, что каждый из вас всемерно помогает нашим ребятам. Мы только от республики отправили 127 гуманитарных конвоев. И это не считая того, что делает каждый муниципалитет. Если говорить о развитии ваших территорий, то мы сохранили в бюджете практически все республиканские программы. Это и “Башкирские дворики”, и “Родная улица”, и “Светлая улица” и ремонт “фонящих” дорог, и программа поддержки местных инициатив».
Руководитель республики также рассказал о важнейших политических событиях 2024 года — выборах Главы Башкортостана и депутатов представительных органов местного самоуправления.
«Очень важно вовлекать в орбиту политической и государственной жизни участников СВО, — подчеркнул Радий Хабиров. — Среди них есть люди, которые с удовольствием будут заниматься этой деятельностью. И с их участием и поддержкой наша республика станет ещё крепче и сильнее».
Участники семинара обсудили актуальные темы развития сельских территорий. В их числе — благоустройство населённых пунктов, жилищно-коммунальная сфера, социальная инфраструктура, вопросы экологии и природопользования, развитие туризма, эффективное взаимодействие с жителями.
В завершение совещания руководитель региона поблагодарил участников дискуссии за предметный разговор.
«Главы сельских поселений — самые главные для нас люди на местах. Хоть полномочия у них небольшие, но люди приходят к ним с разными вопросами. Это и уборка снега, и вывоз мусора, и бродячие собаки. Это всё мы сегодня обсудили. Вместе с тем главы сельских поселений — это члены нашей большой команды. Мы к ним относимся с большим уважением и благодарностью. На таких совещаниях они ставят острые вопросы, которые потом выливаются в конкретные решения».