Радий Хабиров провел семинар-совещание с главами поселений 13 районов Башкирии.

«По итогам прошедших в сентябре выборов в вашем корпусе появились новые лица. Но среди вас есть и люди, которые работают главами по 8−10 лет. Радует, что у нас существует определённая стабильность. И спасибо большое за ваш труд. На наших прошлых встречах вы озвучили целый ряд предложений. На их основе мы сформировали перечень из 68 поручений. 53 из них уже сняты с контроля, в том числе 30 инициатив реализовали. 15 пока в работе. Это неплохой показатель. Я человек дисциплинированный. И если мы о чем-то договариваемся, то это надо обязательно исполнять».