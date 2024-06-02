В Прикамье простились с погибшим в СВО отцом двух дочерей Тимуром Сабировым

«Он родился 14 июня 1981 года в Казани. Детство прошло в селе Бичурино. Там Тимур Сабиров получил среднее образование. Затем он окончил академию МВД в Уфе, работал участковым в деревне Никольске (Бардымский округ). До подписания контракта был предпринимателем, жил в Казани», — рассказали в администрации.