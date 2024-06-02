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В Прикамье простились с погибшим в СВО отцом двух дочерей Тимуром Сабировым

Он погиб 4 декабря 2023 года.

Источник: Администрация Бардымского района

Церемония прощания с погибшим в СВО отцом двух дочерей Тимуром Сабировым состоялась в Прикамье, сообщили в администрации Бардымского округа.

«Он родился 14 июня 1981 года в Казани. Детство прошло в селе Бичурино. Там Тимур Сабиров получил среднее образование. Затем он окончил академию МВД в Уфе, работал участковым в деревне Никольске (Бардымский округ). До подписания контракта был предпринимателем, жил в Казани», — рассказали в администрации.

В зону спецоперации жителя Прикамья отправили 22 октября 2023 года. Он служил в звании рядового, был стрелком. Погиб 4 декабря 2023 года.

Напомним, 3 июня в Пермском крае простятся с Евгением Ахматзиевым. Он погиб в ходе СВО 30 апреля в селе Очеретино. Похороны пройдут в селе Берёзовка.