Молдаване теперь смогут получать пенсии в Испании

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, работающие в Испании, теперь могут получать пенсии и другие социальные пособия. Это соглашение касается и испанцев, которые работают у нас в стране.
В 2022 году министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь и его испанский коллега Хосе Луис Эскрива подписали договор о социальном обеспечении. Документ предусматривает, что обе страны будут рассчитывать и выплачивать пенсию по страховому стажу на своей территории.
По официальным данным, в настоящее время в Испании проживают около 22 тысяч граждан Республики Молдова.
Республика Молдова заключила соглашения о социальном обеспечении с 18 странами: Австрией, Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Германией, Турцией, Беларусью, Италий, Латвией, Грецией, Испанией, 17 из них уже вступили в силу.