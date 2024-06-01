Молдаване теперь смогут получать пенсии в Испании

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, работающие в Испании, теперь могут получать пенсии и другие социальные пособия. Это соглашение касается и испанцев, которые работают у нас в стране.

В 2022 году министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь и его испанский коллега Хосе Луис Эскрива подписали договор о социальном обеспечении. Документ предусматривает, что обе страны будут рассчитывать и выплачивать пенсию по страховому стажу на своей территории.

По соглашению, граждане Молдовы, работающие или работавшие в Испании, будут иметь право на различные виды пенсий и пособий, такие как пенсии по возрасту, пенсии по ограничению возможностей вследствие общего заболевания, пенсии и пособия по ограничению возможностей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также пенсии по потере кормильца.