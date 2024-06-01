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Молдаване теперь смогут получать пенсии в Испании

Молдавско-испанское соглашение вступило в силу 1 июня.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Граждане Молдовы, работающие в Испании, теперь могут получать пенсии и другие социальные пособия. Это соглашение касается и испанцев, которые работают у нас в стране.

В 2022 году министр труда и социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь и его испанский коллега Хосе Луис Эскрива подписали договор о социальном обеспечении. Документ предусматривает, что обе страны будут рассчитывать и выплачивать пенсию по страховому стажу на своей территории.

По соглашению, граждане Молдовы, работающие или работавшие в Испании, будут иметь право на различные виды пенсий и пособий, такие как пенсии по возрасту, пенсии по ограничению возможностей вследствие общего заболевания, пенсии и пособия по ограничению возможностей вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также пенсии по потере кормильца.

По официальным данным, в настоящее время в Испании проживают около 22 тысяч граждан Республики Молдова.

Республика Молдова заключила соглашения о социальном обеспечении с 18 странами: Австрией, Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембургом, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Германией, Турцией, Беларусью, Италий, Латвией, Грецией, Испанией, 17 из них уже вступили в силу.