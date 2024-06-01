Марина Таубер обратилась к Игорю Додону: «Я надеюсь, что вы тоже хотите честных и прозрачных выборов в коммуне Тырнова»

Исполнительный секретарь политического блока «Победа» Марина Таубер обратилась к председателю Партии социалистов Игорю Додону в связи с аннулированием регистрации кандидата от партии «Шанс» Руслана Филипаша на выборах примара коммуны Тырнова. Она призвала его убедить кандидата от ПСРМ отказаться от участия во втором туре местных выборов, чтобы можно было их провести повторно — прозрачно и честно.
«Игорь Николаевич, скажите, как это возможно, чтобы местная комиссия, состоящая из людей, близких к вашей партии или назначенных ею, аннулировала регистрацию кандидата от оппозиционной партии? Нечестно так поступать по отношению к коллегам из оппозиции. Надеюсь, что это недоразумение и вы тоже хотите честных и прозрачных выборов, чтобы победил сильнейший кандидат. У меня к вам одно предложение — призовите своего кандидата сняться с выборов, чтобы были организованы повторные выборы, и тогда народ решит, кто должен быть примаром Тырнова».
Заявление было сделано после того, как Центральная избирательная комиссия совершила беспрецедентное злоупотребление — напечатала бюллетени для второго тура местных выборов в Тырнова без имени Руслана Филипаша. Это произошло перед заседанием ЦИК, на котором должно было быть принято решение по поводу кандидата от партии «Шанс».
Более того, даже в случае неблагоприятного решения процедура предусматривает право кандидата на обжалование в суде.
«Я открыла страницу ЦИК и поняла, что бюллетени уже напечатаны и в них фигурирует только один кандидат — кандидат от Партии социалистов. Без суда и следствия, без принятия каких-то официальных решений, кандидата от партии “Шанс” уже нет в бюллетенях. Сказать, что я шокирована, — это ничего не сказать. Как будут проходить эти выборы? Получается, что этого кандидата просто назначат, посадят в кресло. Как это уже было со мной и Николаем Григоришиным в муниципии Бельцы».
Напомним, что регистрация кандидата от партии «Шанс» на местных выборах в коммуне Тырнова Дондюшанского района была аннулирована местной избирательной комиссией. Руслан Филипаш вышел во второй тур при поддержке большого количества местных жителей. Решение было принято после того, как из Дондюшанского инспектората полиции поступили две жалобы о том, что три человека получили деньги от г-на Филипаша. К этим жалобам не было приложено никаких доказательств.
Кандидат от партии «Шанс» и политический блок «Победа» расценили эти обвинения ложными и политически мотивированным.