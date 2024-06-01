Марина Таубер обратилась к Игорю Додону: «Я надеюсь, что вы тоже хотите честных и прозрачных выборов в коммуне Тырнова»

«Я открыла страницу ЦИК и поняла, что бюллетени уже напечатаны и в них фигурирует только один кандидат — кандидат от Партии социалистов. Без суда и следствия, без принятия каких-то официальных решений, кандидата от партии “Шанс” уже нет в бюллетенях. Сказать, что я шокирована, — это ничего не сказать. Как будут проходить эти выборы? Получается, что этого кандидата просто назначат, посадят в кресло. Как это уже было со мной и Николаем Григоришиным в муниципии Бельцы».