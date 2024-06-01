Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защиты детей.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей, который традиционно празднуется 1 июня.
«Ради этих улыбок и живем) Халыҡ-ара балаларҙы яҡлау көнө менән!», — написал руководитель региона.
Ранее Хабиров провел семинар-совещание с главами поселений 13 районов Башкирии. Семинар состоялся на площадке военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На повестке дня — актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.