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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защиты детей

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем защиты детей.

Источник: Telegram-канал Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил жителей республики с Международным днем защиты детей, который традиционно празднуется 1 июня.

«Ради этих улыбок и живем) Халыҡ-ара балаларҙы яҡлау көнө менән!», — написал руководитель региона.

Ранее Хабиров провел семинар-совещание с главами поселений 13 районов Башкирии. Семинар состоялся на площадке военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На повестке дня — актуальные вопросы социально-экономического развития территорий.

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