Выборы губернатора Калининградской области продлятся три дня

Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов продлится три дня — с 6 по 8 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального избиркома.
«Только что принято решение о том, что голосование на выборах, назначенных на единый день голосования 8 сентября, будет проходить в течение трёх дней — 6, 7 и 8 сентября», — говорится в публикации.
Для выдвижения на пост губернатора региона необходимо собрать подписи депутатов из 30 городских и муниципальных округов. Кандидат должен получить поддержку не менее чем от 17 из них.
В единый день голосования также состоятся основные выборы депутатов окружных советов в Озёрском, Светловском и Янтарном округах. В Балтийском, Гвардейском, Ладушкинском, Полесском и Правдинском — дополнительные. Всего избирателям восьми муниципалитетов предстоит избрать 46 депутатов окружных советов.
В середине мая врио губернатора Калининградской области стал Алексей Беспрозванных. Ранее он занимал пост замглавы Минпромторга. «Единая Россия» выдвинула Беспрозванных на праймериз. Конкуренцию во внутрипартийном голосовании ему составит депутат Законодательного собрания Нина Фёдорова.