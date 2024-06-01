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На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя все более эмоционально, а его окружение замечает признаки сумасшествия, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — отметил он.

По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.

«Он явно также возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на эту мирную конференцию в Швейцарии, похоже, он убедил себя, что она приведет к какому-то дипломатическому прорыву, трудно понять, почему», — резюмировал аналитик.

Швейцария проведет 15—16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой «формуле мира» будет идти речь.