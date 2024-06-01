На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.