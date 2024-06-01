На Западе заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

«Американцы и некоторые высокопоставленные люди на Украине считают, что Зеленский паникует и сходит с ума: он требует разрешения нанести военные удары по России, он требует разрешения атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, российскую энергетическую систему. <…> Он ведет себя все более неустойчиво и эмоционально», — отметил он.
По словам эксперта, глава киевского режима больше не доверяет президенту США Джо Байдену и, похоже, многим из своего окружения. Меркурис пояснил, что Зеленский убежден в желании американцев договориться о замораживании конфликта и сделать это до президентских выборов в ноябре, а это то, против чего он радикально выступает.
«Он явно также возлагает совершенно непропорциональные и нелепые надежды на эту мирную конференцию в Швейцарии, похоже, он убедил себя, что она приведет к какому-то дипломатическому прорыву, трудно понять, почему», — резюмировал аналитик.
Швейцария проведет
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по этому вопросу без участия Москвы бессмыслен, надо понять, о какой «формуле мира» будет идти речь.