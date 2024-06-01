Вопросы стратегического партнерства обсудили Казахстан и США

«Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки», — говорится в сообщении в субботу.