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Вопросы стратегического партнерства обсудили Казахстан и США

Астана. 1 июня. КазТАГ — Казахстан и США обсудили вопросы стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Источник: Пресс-служба Министерства иностранных дел РК

«Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Акан Рахметуллин и помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнерству между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки», — говорится в сообщении в субботу.

Указывается, что в ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество в области энергетики и критических минералов.

Отмечается, что американская сторона, в свою очередь, высоко отметила устойчивый прогресс двустороннего партнерства, уделяя особое внимание проектам, запущенным по итогам саммита глав государств «С5+1» в сентябре 2023 года.

«В заключение заседания комиссии стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договоренностей на взаимовыгодной основе», — сказано в сообщении.

Сообщается, что стороны договорились провести очередное заседание Казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству в 2025 году в Астане.