В Усть-Илимске простились с земляком, погибшим в зоне СВО

— Александр родился в поселке Мамакан Бодайбинского района, но вскоре вместе с семьей преехал в Усть-Илимск. Окончил школу № 1 и отправился осваивать профессию автомеханика в городе Саратов. После чего был призван на срочную службу. В последние годы он работал водителем погрузчика, а свободное время проводил в кругу семьи, — рассказывает о земляке глава города Усть-Илимска.