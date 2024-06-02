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В Усть-Илимске простились с земляком, погибшим в зоне СВО

У мужчины остался сын.

Источник: Комсомольская правда

Усть-Илимск простился со своим земляком Александром Каптигуловым, который погиб в зоне специальной военной операции, выполняя воинский долг. Об этом сообщила глава города Анна Щекина.

— Александр родился в поселке Мамакан Бодайбинского района, но вскоре вместе с семьей преехал в Усть-Илимск. Окончил школу № 1 и отправился осваивать профессию автомеханика в городе Саратов. После чего был призван на срочную службу. В последние годы он работал водителем погрузчика, а свободное время проводил в кругу семьи, — рассказывает о земляке глава города Усть-Илимска.

Александр Каптигулов был женат. Друзья говорят о нем как о справедливом и честном человеке, готовом всегда прийти на помощь. У мужчины остался сын.